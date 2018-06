Une création pour les dix ans de Mastazz Dance

Fondée en 2008 par sept danseurs fribourgeois, l’association Mastazz Dance & Co fête ses dix ans ce week-end par une création à Equilibre, à Fribourg. Intitulée Palindrome, elle mêle danse urbaine et contemporaine, sur une musique d’Adrien Rako, musicien et performeur de la compagnie STOMP. Dix danseurs évolueront à travers des structures de bois, qui apparaissent et disparaissent au fil d’une narration où il sera question de découverte de soi, de l’autre, de la nature et du monde. Deux représentations sont prévues, samedi à 20 h et dimanche à 19 h. www.mastazzdanceco.com.