Une soirée «Karaofrib» organisée par la BCU

La Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg (BCU) organise «un karaoké pur dzodzet», jeudi soir. «Pour interpréter des chansons d’hier et d’aujourd’hui, tous genres musicaux confondus, mettant à l’honneur des artistes fribourgeois», explique le communiqué de l’institution. Une nonantaine de chansons seront proposées, de l’abbé Bovet à Gustav, en passant par Regard du Nord, Carol Rich et Gabby Marchand. Pour cette deuxième édition, la BCU a décidé de s’entourer de professionnels et de déplacer la manifestation au Mythic Club à Fribourg, de 19 h à 21 h.