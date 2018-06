Vendredi, tout est permis avec Arthur

TF1, VENDREDI, À 21 H

Pour la toute première fois, Arthur propose un Vendredi tout est permis spéciale Kids avec d’énormes surprises pour toute la famille!

Les stars nouvelles générations, Gabriel, Esteban, Erza, Nilusi, Lisandro Cuxi, Lou, Lenni-Kim, Manuela, Nemo, Evan et Marco, accompagnées de leur marraine et de leur parrain, Valérie Damidot, Jarry, Artus et Issa Doumbia vont vous faire un show comme vous n’avez jamais vu! En plateau, la joyeuse bande relèvera toujours avec humour et dérision des défis emblématiques de l’émission: les invités vont chanter des tubes que seuls les enfants connaissent, tenter de se comprendre le mieux possible avec L’amuse-bouche et donner des définitions à des objets qui n’existent plus! Mais aussi des séquences cultes en perspective, avec notamment le…