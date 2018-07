Bien sûr on était loin de la déferlante rouge et or après la victoire de l’Espagne en 2010, ou de la folle joie portugaise en 2016, quand la Seleção remportait son premier tournoi majeur. Mais les Français de la région ont dignement fêté le sacre mondial des leurs, dimanche soir. Dans une ambiance bon enfant, en famille ou entre copains, ils ont eu l’immense chance de pouvoir scander: «On est les champions!» KA