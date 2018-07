«Je me savais capable, il restait à le faire»

Charles Devantay a réussi une performance de choix, dimanche à La Chaux-de-Fonds, en explosant son record sur 400 m de 53 centièmes (46’’83). Un chrono synonyme de sélection «quasi définitive» pour les championnats d’Europe à Berlin début août.

QUENTIN DOUSSE

Il l’attendait, il piaffait même, et il l’a bien fait. Sur la piste de la Charrière, dimanche à La Chaux-de-Fonds, Charles Devantay (20 ans) a signé un exploit majuscule sur le 400 m du Résisprint international: plus que la victoire dans sa série, le sprinter du SA Bulle a pulvérisé son record personnel de... 53 centièmes! Grâce à son chrono de 46’’83, l’espoir glânois est entré dans une nouvelle dimension, puisqu’il est devenu le Suisse le plus rapide de l’année sur 400 m. Par là même, il se rapproche de Nicolas Baeriswyl (CA…