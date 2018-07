«La plus grande entreprise de formation de conducteurs»

Aux abords de Romont, la caserne de Drognens, où les militaires de transport de toute la Suisse sont instruits. L’occasion de voir l’été autrement, à l’armée. Reportage.

MAXIME SCHWEIZER

SÉRIE (1/3). «Compagnie, en ligne de colonnes, rassemblement!» Ces «doux mots» hurlés par le sergent-major lancent la journée du soldat. Aucune place d’armes n’y échappe, les lieutenants alignent leur section et le chef de compagnie attend l’annonce des effectifs. Au total, 256 militaires de transport répartis en deux compagnies. Il est sept heures, l’instruction peut commencer à Drognens.

Les recrues des Ecoles circulation et transport 47 terminent leur cinquième semaine. Au programme, auto-école individuelle et collective, lecture de cartes et moyens de contrainte. Premier objectif: obtenir le permis…