Adrien Chenaux fait coup double

Le Fribourgeois règne en maître sur la Glèbe Bike. Après son succès l’année dernière, Adrien Chenaux s’est à nouveau imposé, suite à une lutte intense face à Hansueli Stauffer.

JONAS RUFFIEUX

Samedi s’ouvrait la 105e édition du Tour de France. Dans une étape qui s’annonçait morne jusqu’au dernier kilomètre, les événements se sont succédé. Plus proche de chez nous, la Glèbe Bike livrait un douzième scénario, avec la victoire d’Adrien Chenaux comme épilogue. Si en Vendée la course s’est animée avec la chute de Froome et la crevaison de Quintana, la course de VTT a elle aussi connu son lot de désagréments dans la région du Gibloux.

Rapidement, le favori Adrien Chenaux et son principal adversaire Hansueli Stauffer se sont détachés du peloton pour se livrer un duel à rebondissements. Plus…