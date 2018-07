REMAUFENS

Alexis Tâche s’est éteint à la suite d’une pénible maladie, le 12 juin, au côté de sa femme Noëlle. Un dernier hommage lui a été rendu, le 15 juin, en l’église de Remaufens.

Né le 7 février 1946 à Remaufens, il était le troisième des six enfants d’Antonin Jean Joseph et de Clotilde Marie Annette Tâche. Il fait son école primaire à Remaufens. Très vite, vers 14 ans, il dit à son père qu’il veut travailler et entreprend une formation de mécanicien de précision à Vevey, aux Ateliers Mécaniques, pour devenir mécanicien agricole et serrurier. Il se met plus tard à son compte en créant son propre atelier à Remaufens. En 1963, il fait la connaissance de Noëlle, qu’il épouse en 1967. Ils ont quatre filles: Alexandra, Laurence, Christine et Murielle.

Autodidacte, fonceur, bricoleur,…