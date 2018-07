Barrer les pages de l'agenda

Cet été, des personnalités de la région parlent de leurs vacances, de leurs habitudes, de leurs souvenirs… Début de la série avec Isabelle

Raboud-Schüle, directrice du Musée gruérien.

ÉRIC BULLIARD



Que vous inspire le mot vacances?

Les pages barrées dans l’agenda. Ce qui change le plus par rapport au quotidien, c’est que l’on n’est plus disponible pour rien ni pour personne. L’idée du voyage, c’est une deuxième chose. Souvent, mon mari prend les devants, parce qu’il dit: «Si on ne décide pas, on ne partira jamais…»

Le choix se fait assez facilement. Il y a par exemple des choses que nous avons envie de faire depuis longtemps: c’était le cas, il y a quelques années, pour un séjour au Japon. Cette année, nous allons au Canada, pour une réunion de famille. Et l’année prochaine, nous ne…