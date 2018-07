Basel Tattoo 2017

RTS2, JEUDI, À 21 H 05



Le Basel Tattoo est unique en son genre en Suisse. Il est l’un des Tattoo parmi les plus réputés et les plus importants au monde. En 2017, dans le cadre grandiose de la caserne de Bâle, plus de 1000 membres des meilleurs orchestres de représentation au monde ont offert un spectacle émaillé de nombreux moments exceptionnels. Parmi eux, les célèbres Massed Pipes and Drums, la garde rapprochée du président italien Reggimento Corrazzieri, The Lochiel Marching Drill Team de Nouvelle-Zélande… ■