A bon entendeur

EST ESPAGNOLE… ET ÉCOLO!

El Hierro, une île minuscule de l’archipel des Canaries, s’est lancée dans un défi gigantesque: devenir la première île au monde 100% autosuffisante en énergie. Recyclage des déchets, culture bio, tourisme doux, l’expérience d’El Hierro intrigue et intéresse dans le monde entier.

COMMENT RÉCUPÉRER L’EAU DE PLUIE

En Suisse, on s’intéresse à une pratique très tendance : la récupération de l’eau de pluie. Reportage dans une auberge de montagne et un jardin entièrement arrosé à l’eau de pluie. ■