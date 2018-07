A Broc, Alain Schafer rompt la malédiction

Alain Schafer a remporté le Motocross de Broc en terminant deuxième des deux manches au programme. Un rendez-vous qui a réuni 3500 spectateurs tout au long du week-end.

VALENTIN CASTELLA

MOTOCROSS. Enfin! Après des années de frustration, Alain Schafer a réussi à remporter le Motocross de Broc. Dimanche, le Fribourgeois, encouragé par un public aux anges de voir l’un des siens lutter pour la victoire, a terminé deuxième des deux manches. Ce qui a permis au pilote de la catégorie open de terminer sur la plus haute marche du podium au cumul des deux courses. «Ça fait longtemps que je l’attendais cette victoire, sourit-il. Les courses dans le canton sont rares. Gagner ici, devant le public et tous les gens qui me suivent, est quelque chose de très particulier. D’autant plus qu’il s’agit du…