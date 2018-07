Ces travailleurs qui contribuent à faire tourner la station

Encore et surtout fréquentée pour ses pistes de ski, la station châteloise des Paccots essaie de dynamiser son tourisme estival. Elle peut pour cela compter sur des personnalités qui se démènent au quotidien pour rendre la visite des touristes la plus agréable possible. Portraits.

«Toujours un grand moment»

ANTONIO AMARAL. Patron de l’hôtel-restaurant des Rosalys, Antonio Amaral n’est pas un grand bavard. Surtout quand il s’agit de parler de lui. Il répond par un «plutôt oui», un «pas vraiment», un haussement des épaules. Qui s’ensuivent immédiatement d’un appel en direction de «José», qui s’affaire à mettre les couverts. Le coup de feu approche. José Lourenço, c’est le bras droit, responsable du service, fidèle au poste depuis quatorze ans. Il rigole de son taiseux de patron et complète…