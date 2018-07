L’attaquant suisse ne sera plus fribourgeois la saison prochaine. Pour des raisons privées et personnelles, Christopher Rivera a trouvé un terrain d’entente avec les dirigeants du club pour dissoudre le contrat qui courait encore pour une saison. Le centre de 31 ans était arrivé en 2015 à Fribourg, disputant plus de 160 parties sous les couleurs des Dragons.