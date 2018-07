Cinéma et foot au château

Pour sa quatrième édition, l’Open’R cinéma de Romont, qui se tiendra dans la cour du château dès aujourd’hui et jusqu’à samedi, fera une place au football, Coupe du monde oblige. La première projection est prévue ce soir, à 21 h 45, avec le film d’animation de Claude Barras, Ma vie de Courgette (2016, France/Suisse). Demain seront diffusés au bar les quarts de finale Uruguay - France, à 16 h, et Brésil - Belgique, à 20 h. Puis suivra, à 22 h, la projection du documentaire Hiver nomade (2012, Suisse), de Manuel von Stürler. Les spectateurs y découvriront la transhumance de Carole et Pascal, qui partent avec trois ânes, quatre chiens et 800 moutons. Samedi, Coupe du monde à nouveau, avec les deux autres quarts de finale Suède - Angleterre, à 16 h, et Russie - Croatie, à 20 h. Entre ces…