Clou rouge planté au Cantorama

Durant cette Année européenne du patrimoine culturel, le Clou rouge se promène dans 17 lieux de Suisse romande. Samedi matin, il sera symboliquement planté au Cantorama de Bellegarde, lors d’un petit événement public. Le Clou rouge, c’est un vrai clou en métal de 60 kg et de 1,70 m de hauteur, peint en rouge et que Patrimoine suisse plante régulièrement, depuis douze ans, à proximité d’édifices ayant été restaurés dans les règles de l’art ou ayant fait l’objet d’une mise en valeur particulière. L’occasion, à chaque fois, d’une manifestation festive, histoire de «sensibiliser tout un chacun à la thématique du patrimoine bâti et de susciter une réflexion constructive», explique le site de l’association suisse active dans la sauvegarde du patrimoine.

