Boris et Constance sont chargés d’une affaire délicate: la disparition inquiétante de Sylvie Brunet et de Paloma, une enfant de 5 ans. C’est Eric, le mari de Sylvie, et leur fils Quentin qui ont signalé cette disparition. Les Brunet sont famille d’accueil depuis 15 ans et ont recueilli Paloma à sa naissance.

Mardi, à 20 h 30, sur RTS1