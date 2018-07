Concerts et hommage les yeux dans le lac

Sur une terrasse en plein Vully, à Vallamand, l’association Chenevières-sur-Scène accueille depuis dix-huit ans différents artistes pour des concerts estivaux. Ce week-end, l’octuor Contretemps et l’American Song Quartet se succéderont sur scène. Du 26 juillet au 26 août, différents artistes rendront hommage à Marcel Mouloudji, enfant-acteur, comédien, peintre, romancier et chanteur, qui fut notamment le premier interprète du Déserteur de Boris Vian. Informations et réservations sur www.chenevieres.ch.