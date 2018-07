Conseil d’Etat Séance du 3 juillet 2018

Le Conseil d’Etat a:



CONVOQUÉ le corps électoral du canton de Fribourg en vue de la votation populaire fédérale du dimanche 23 septembre 2018 sur les objets suivants: Arrêté fédéral du 13 mars 2018 concernant les voies cyclables et les chemins et sentiers pédestres (contre-projet direct à l’initiative populaire «Pour la promotion des voies cyclables et des chemins et sentiers pédestres [initiative vélo]»; Initiative populaire du

26 novembre 2015 «Pour des denrées alimentaires saines et produites dans des conditions équitables et écologiques (initiative pour des aliments équitables)»; Initiative populaire du 30 mars 2016 «Pour la souveraineté alimentaire. L’agriculture nous concerne toutes et tous».



PROMULGUÉ le décret 2 du 19 juin 2018 relatif aux naturalisations (entrée en vigueur:…