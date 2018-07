Découvertes et partage

Cet été, des personnalités de la région parlent de leurs vacances, de leurs habitudes, de leurs souvenirs. Depuis deux mois, Didier Castella est directeur des Institutions, de l’agriculture et des forêts. Sous ses airs sérieux se cache un sportif, qui aime les sensations.

DOMINIQUE MEYLAN

Etes-vous un grand voyageur?

Non, à la base je ne suis pas un grand voyageur, mais je saisis chaque occasion. Je pars en vacances pour sortir d’un quotidien parfois assez stressant et intense. Pendant ces moments, je retrouve un équilibre en famille et je peux me permettre de faire des choses impossibles le reste de l’année, comme du sport et certains loisirs.

Ce n’est donc pas la destination qui compte?

En premier lieu, ce sont les rencontres, le fait de se retrouver. Mais s’il y a une destination…