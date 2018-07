Des conseillers généraux de gauche se portent partie dans le recours contre les transports gratuits

Fin juin, un recours a été déposé conjointement par l’UDC, le PDC et le PLR contre la décision du Conseil général d’offrir des abonnements de transports publics aux élèves de la ville de Fribourg. Vendredi, les conseillers généraux Monica Mendez et Fabienne Menétrey (les Verts) et Matthieu Loup et Elias Moussa (ps) ont annoncé qu’ils se portaient partie dans la procédure en question. Les quatre politiciens «entendent replacer le débat au niveau démocratique et feront valoir les arguments en faveur des décisions du Conseil général», rapporte le communiqué des Verts et du Parti socialiste.