Des racines & des ailes

FRANCE 3, MERCREDI, À 20 H 55

PASSION PATRIMOINE: UN BALCON SUR LES PYRÉNÉES

De la Méditerranée jusqu’au plus haut sommet du massif, à plus de 3000 mètres d’altitude, nous allons parcourir les Pyrénées françaises. La traversée est spectaculaire. Une randonnée de trois semaines et 22 000 mètres de dénivelé. C’est le défi que relèvent Jean-Gabriel et Régis, deux enfants du pays. Entre mer et glacier, ils s’offrent même l’ascension du mont Canigou, la montagne sacrée des Catalans. Le Canigou abrite un joyau de l’art roman: le prieuré de Serrabone, sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Julie Gimbal, historienne de l’architecture, nous fait découvrir l’une des plus belles œuvres des artistes catalans: l’Apocalypsesculptée dans le marbre rose des Pyrénées.

Surprise dans le village de…