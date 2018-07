Deux Gruériens dans le top 10 national à Ederswiler

Le championnat de Suisse s’est poursuivi ce week-end à Ederswiler (Jura). Dans la catégorie national open, le Bullois Daniel Ferreira et le Rochois Loïc Kilchoer étaient engagés. Le premier s’est classé 7e et 6e des deux manches au programme, le deuxième 8e et 9e. Au classement général, Daniel Ferreira occupe le 6e rang, Loïc Kilchoer le 7e. A noter également que Luis Leal (Vaulruz) a pris les 16e et 25e places dans la catégorie élites 250. La prochaine manche du championnat de Suisse se déroulera les 21 et 22 juillet à Broc.