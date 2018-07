Deux médailles d’or pour boucler la saison

Le jeune nageur gruérien Niels Bisaz ne cesse de progresser et lorgne sur les prochains championnats d’Europe juniors.

Niels Bisaz a accroché le week-end dernier deux nouvelles breloques à sa collection déjà relativement bien fournie. Pour ne rien gâcher, les deux présentent le plus beau des métaux. Celles-ci ont été acquises à la faveur de deux victoires lors des championnats de Suisse espoirs, à Romanshorn. Chez les moins de 16 ans, le Gruérien a cueilli le titre sur 100 m papillon, en 58’’02, record fribourgeois battu, et sur 100 m libre, en 53’’52. «Ce sont mes deux courses favorites. J’ai remarqué durant ces championnats que les distances de plus de 200 m ne me conviennent pas», lâche l’athlète de 16 ans, qui s’entraîne à Montreux.

Grâce à sa domination à l’échelle nationale sur le…