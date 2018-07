Deux succès pour Philippe Dupasquier

La quatrième manche du championnat de Suisse s’est déroulée à Bäretswil (ZH). Le week-end dernier, Philippe Dupasquier (Sorens) a confirmé son rang de meilleur pilote du pays en remportant les deux premières épreuves de la catégorie prestige. Il s’est ensuite classé 6e de l’ultime course au programme. En challenge, le Bullois Gautier Ropraz a réussi une bonne performance d’ensemble en se hissant à deux reprises sur la troisième marche du podium, avant de conclure sa journée par un 4e rang. Dans la catégorie youngster 85, Bryan Dupasquier (Sorens) s’est classé 1er, 1er et 2e, Mathieu Romanens (Sorens) 3e, 2e et 4e. A signaler encore les trois succès du Brocois Léo

Andrey en kids 65. Le prochain rendez-vous du championnat national se déroulera à Lignières (NE) les 11 et 12 août.