Fête nationale du 1er août

RTS1, MERCREDI, À 20 H 55

A l’honneur en ce jour de fête nationale, nos montagnes, emblèmes de notre pays. De Berne à Charmey, de Quinto à Vaglio, du Jura bernois à la Basse-Engadine, des images spectaculaires et des personnalités qui sortent des sentiers battus.

En chemin, Sven Epiney rencontrera l’artiste peintre Valentin Roschacher, Kari Hediger, le prophète de la météo grâce à l’écorche des arbres, ainsi que la gardienne de la Fridolinshütte dans le canton de Glaris. Clarissa Tami vivra une journée riche en émotions à Vaglio en compagnie du Secours alpin suisse, qui s’entraîne au sauvetage avec les chiens, et à Lugano, aux côtés de jeunes passionnés d’escalade. Sans oublier un arrêt à Quinto, près du funiculaire le plus raide d’Europe, pour la course Stairways to heaven avec ses 88…