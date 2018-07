Filmés à leur insu à la salle de bain

Dans l’espoir de filmer nue la sœur de sa petite amie, un jeune homme a camouflé son téléphone portable dans la salle de bain de la famille de cette dernière. Le subterfuge a fonctionné dans un premier temps, avec en prime des images du petit frère. Mais le jour même, le père portait plainte au nom de son fils. Deux jours plus tard, la copine du jeune homme de vingt ans, elle aussi filmée nue ou partiellement nue à son insu, en faisait de même.

Le Ministère public a condamné l’indiscret cinéaste amateur à trente jours de prison, sans sursis. «Seule une peine ferme l’amènera à réfléchir à sa faute.» A la violation du domaine secret et du domaine privé s’ajoutent la consommation de marijuana et la conduite en état d’ébriété et sans droit d’un vélo. Sans oublier le trouble de l’ordre…