Financement des semaines thématiques des cycles d’orientation

Les semaines thématiques des cycles d’orientation, aussi appelées semaines sportives et culturelles, offrent aux élèves un large éventail d’activités. Dans une question adressée au Conseil d’Etat, la députée Anne Meyer Loetscher (pdc, Estavayer-le-Lac) se demande si celles-ci sont, au vu de la loi, obligatoires puisqu’un choix est offert. Autrement dit, est-ce que l’arrêt du Tribunal fédéral qui stipule que les activités scolaires obligatoires ne peuvent être financées par les parents s’y applique? Il est, selon la députée, «essentiel que le choix des activités se fasse par affinité et non pour des raisons financières». Elle demande ainsi au Conseil d’Etat quel montant maximal pourrait être mis à la charge des communes pour ces semaines et si l’accès à des subventions est garanti aux…