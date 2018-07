Le jour de ses 80 ans, Mado Kimoff espère que ses deux fils, Stan (60 ans) et Didier (50 ans), se réconcilient enfin. Didier, l’écolo activiste de l’arrière-pays niçois, et Stan le publicitaire prétentieux et citadin se détestent depuis des années. Les deux frères s’évitent depuis toujours, jusqu’à ce que Stan signe un pacte avec le diable afin de sauver sa carrière…

Mardi, à 20 h 55, sur France 3