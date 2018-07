Fred Yerly sur le podium

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Fred Yerly, dans le championnat d’endurance VLN au Nürburgring. Déjà troisième il y a 15 jours, il a réalisé la même performance le week-end passé, avec ses coéquipiers Roland Schmid et Roger Vögeli, lors de la quatrième manche. Frustré par un règlement qui l’obligeait à lester son véhicule pour plus d’équité entre les participants, Fred Yerly a tout de même réussi une course de choix. Cinquièmes sur la grille, le Gruérien et ses coéquipiers sont remontés au deuxième rang avant de subir des problèmes techniques, pour finalement terminer sur la troisième marche du podium. L’équipe fera l’impasse sur la manche cinq, pour se concentrer sur la sixième, qui aura lieu début septembre.