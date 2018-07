Gabrielle Angéloz-Castella, dite Gaby, s’est éteinte à l’âge de 76 ans, entourée des bons soins de toute l’équipe du Foyer de Bouleyres. La cérémonie d’adieux a lieu ce mardi en l’église Saint-Théodule, à Gruyères.

Gabrielle est née le 15 septembre 1941 dans la maison familiale de Casimir et Marie Castella. Elle était la troisième d’une fratrie de dix. Dès qu’elle l’a pu, elle a aidé sa mère dans les tâches ménagères et s’est occupée de ses frères et sœurs, agissant pour eux comme une petite maman.

Elève assidue et intéressée, elle aurait aimé continuer ses études. Au lieu de cela, elle a commencé à travailler chez Nestlé et aux ateliers de couture Courlet, à Gruyères. En 1962, elle a connu son mari, Jean-Pierre Angéloz qui, pour l’approcher, lui a offert son coin de parapluie. Avec lui,…