Gapany aura de la concurrence

FÊTE AU LAC-DES-JONCS. La station des Paccots accueille dimanche sa traditionnelle Fête alpestre de lutte suisse, organisée au Lac-des-Joncs. Un rendez-vous auquel 125 jeunes et 57 actifs ont répondu présent. «Ce chiffre est légèrement inférieur à celui de l’année dernière, il dépend toujours des vacances des uns et des autres. Mais, tant que nous avons entre 180 et 200 lutteurs au total, nous sommes très contents», apprécie le président d’organisation Quentin Mosimann. «Et nous pourrons proposer un superbe pavillon de prix, pour une valeur totale de 15 000 francs.»

En tête d’affiche, le Club de la Veveyse annonce la participation du Gruérien Benjamin Gapany, récent vainqueur de la Fête cantonale fribourgeoise. Le Marsensois aura de la concurrence, puisque plusieurs couronnés seront de…