Gran Torino

TF1, JEUDI À 21 H



Vétéran de la guerre de Corée, Walt Kowalski est un homme dur, haineux, qui vit replié sur lui-même depuis le décès de sa femme. Il s’occupe comme il le peut en bricolant chez lui et il parle à peu de personnes. Daisy, sa chienne, est sa seule compagnie et son M-1 est toujours à portée de main. Ses anciens voisins ont quitté la ville ou sont morts depuis bien longtemps et son quartier est aujourd’hui habité par des immigrants asiatiques qu’il déteste. Sa vie bascule le jour où il rencontre Thao… ■