Ils ont partagé les solitudes

Avec une édition sur le thème de la solitude, le festival du Belluard a trouvé son public. La fréquentation reste stable.

ART CONTEMPORAIN. Le 35e festival Belluard Bollwerk International (BBI) s’est achevé samedi soir au terme de «neuf jours de solitude partagée». Au total, quelque 8000 spectateurs ont assisté et participé à cette édition qui reprenait ses quartiers habituels après celle hors les murs de 2017. Une affluence stable, malgré une légère baisse d’entrées payantes: près de 2700 contre 3000 en 2015 et 2016. «La solitude s’est avérée être une thématique qui rassemble et qui a fait vivre aux spectatrices et aux spectateurs des moments d’émotions intenses, souvent dans des formats intimes», indique la directrice Anja Dirks dans le communiqué de presse final. Les sept projets de…