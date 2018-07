Irma Geinoz née Demierre

LA TOUR-DE-TRÊME

Irma Geinoz s’est éteinte le samedi 21 juillet, au Foyer Saint-Joseph, à Sâles. Elle était âgée de 97 ans. La célébration du dernier adieu aura lieu mercredi, en l’église de La Tour-de-Trême.

Irma Geinoz est née le 20 avril 1921 à Esmonts, dans le foyer d’Henri et Françoise Demierre. Elle y a grandi au milieu de onze frères et sœurs.

En travaillant comme sommelière au café de La Tour-de-Trême, elle a rencontré son futur mari, Joseph Geinoz, agriculteur au village. Elle l’épousa en 1943 et s’installa dans la ferme familiale, où habitaient aussi les parents de Joseph. Le couple eut six enfants, dont deux fois des jumeaux. En 1980, Joseph et Irma eurent la grande douleur de perdre leur fille Isabelle, âgée de 24 ans, dans un accident de la route. En 2003, Irma perdit son…