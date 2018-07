Jérémy Jaunin goûtera à l’Europe avec Olympic

Le club de Saint-Léonard poursuit la construction de son équipe 2018-2019, appelée à défendre trois titres nationaux la saison prochaine et à participer à une compétition européenne dès cet automne. Pour ce faire, Fribourg Olympic mise sur les qualités sur et hors du terrain de son meneur de jeu suisse Jérémy Jaunin. Auteur d’une excellente saison, le pugnace Genevois (24 minutes de jeu par match, 4,7 points et 3,1 passes décisives) a signé pour une année, avec option pour une saison supplémentaire. Pour rappel, le club fribourgeois a déjà annoncé le prolongement de son Top Scoreur Babacar Touré et l’arrivée de l’intérieur suisse Paul Gravet (Genève).