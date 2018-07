Jusqu’au dernier

FRANCE 3, JEUDI, À 20 H 55

Ce dimanche-là, Fred Latour s’apprête à fêter son anniversaire en famille avec les trois femmes de sa vie: sa mère Hélène, son épouse Karine et leur fille Sybille. Il est stressé par un gros contrat qu’il doit décrocher au Japon et par la maladie de Charles Teysson, fondateur du groupe Teysson, suppléé depuis un certain temps par sa femme Nadège Teysson. En vérité, Charles a été plus qu’un patron, c’est un véritable père spirituel qui lui a communiqué sa passion, et qui souhaite en faire son successeur malgré l’opposition de certains actionnaires. Mais, pour le moment, la famille est réunie afin de célébrer l’anniversaire de Fred. Alors que Karine lui demande de les rejoindre, une tuile tombe du toit, suivie du corps de Fred qui traverse la verrière du salon et…