L’artisanat et les produits du terroir sont à l’honneur

La mi-été se célèbre aux Paccots par son traditionnel marché artisanal. Organisé par l’Office du tourisme de Châtel-Saint-Denis, Les Paccots et la région, il se tiendra samedi, de 9 h à 16 h, devant l’Ermitage. Pour l’occasion, la route sera rendue aux piétons, communique l’Office du tourisme. Ceux-ci pourront découvrir les productions de quelque 70 artisans: sculptures, démonstration de tournage sur bois, bijoux d’ici et d’ailleurs, etc. Les produits du terroir seront aussi à l’honneur et des vignerons proposeront des dégustations.

Le marché sera animé par les Amis de la Gruyère, L’Echo des Vanils, sans oublier les sonneurs de cloches de la Dentde-Lys. Invitée par le Rotary Club de Châtel-Saint-Denis, la Fondation romande pour chiens guides d’aveugles de Brenles aura à cœur de présenter…