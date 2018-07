L’homme s’était enfui après avoir fait chuter un scootériste

Un quadragénaire a été condamné à une peine pécuniaire de 140 jours-amendes à 30 francs avec sursis et à une amende de 1000 francs. Dans une ordonnance pénale, il lui est reproché d’avoir coupé la priorité à un scootériste et d’avoir provoqué sa chute. L’homme a ensuite pris la fuite sans se soucier de l’état de santé du conducteur du scooter. Le Gruérien a été reconnu coupable de lésions corporelles simples par négligence, d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et de fuite après accident.