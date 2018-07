L’Organe cantonal de conduite en cas de catastrophe s’associe l’aide des radioamateurs

Pour être prêt en cas de catastrophe, l’Organe cantonal de conduite (OCC) doit imaginer tous les scénarios. Que se passerait-il, par exemple, si le système de communication POLYCOM venait à tomber en panne? Malgré toutes les sécurités et les redondances en place, ce cas de figure ne peut être exclu, selon le communiqué de l’OCC. Afin de renforcer ces communications, ce dernier vient de signer une convention avec l’Association de radioamateurs fribourgeois. Les 75 membres de ce réseau pourront assurer des liaisons de secours entre les différents organes et les postes de conduite. Ce type de partenariat a déjà été mis en place dans les cantons de Zoug et de Schwytz.