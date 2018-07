La Braderie de Romont a profité du beau temps

Tout l’intra-muros a fêté, ce week-end, la 41e Braderie de Romont. «La Grand-Rue était pleine, se félicite le président du comité David Buchs. Je pense qu’il y avait entre 3000 et 4000 personnes. Vendredi, tout le monde était au coude à coude.»

En plus de l’affluence, les organisateurs se sont montrés satisfaits des activités proposées par les commerçants romontois et l’hôte d’honneur, la section glânoise du Kiwanis. «Les visiteurs se sont pris au jeu et ont participé à toutes nos animations, poursuit David Buchs.» Au programme: des tours à poney, des combats de sumo et même du quidditch, sport tiré de l’univers d’Harry Potter. Environ septante stands ont vu défilé pléthore de passants avant que tout le monde ne se rassemble le samedi soir. «Nous avons proposé deux concerts à la fin des…