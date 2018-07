La Coupe du Moléson démarre lundi à Bulle

Quatre équipes gruériennes sont engagées dès lundi à la désormais traditionnelle Coupe du Moléson, organisée à Bulle et sur le terrain de La Tour/Le Pâquier. En plus des deux clubs hôtes, les équipes de 2e ligue Haute-Gruyère et Gumefens/ Sorens se joindront à la fête. Le coup d’envoi sera donné au stade de Bouleyres, avec la rencontre entre Bulle (1re ligue) et Gumefens/Sorens à 18 h 30, suivie du match Haute-Gruyère - La Tour/Le Pâquier (2e ligue inter) à 20 h 30. La compétition se poursuivra jeudi, à la Ronclina, avec la petite et la grande finale.