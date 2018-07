La Fête nationale dans le sud du canton

Fidèles à la tradition, nombre de localités du Sud fribourgeois vont célébrer le 1er Août. Cette année, les festivités sont prévues mardi ou mercredi, selon les lieux.

● ALBEUVE

Place du petit calibre: petite restauration, bar, feu et feu d’artifice. Me dès 17h.



● AUBORANGES/CHAPELLE/ ÉCUBLENS/RUE

Gîte du Gros Essert (Blessens): fanfare, restauration, feu d’artifice. Oratrice: Sylvie Bonvin-Sansonnens, députée. Me dès 18h30.



● BILLENS

EMS: restauration, bar, feu. Orateur: Charly Léchaire, ancien syndic. Me dès 18h30.



● BOSSONNENS

Terrain de foot: animation musicale avec la fanfare et Elodie Genoud, petite restauration, feux et feu d’artifice. Orateur: Jean-François Steiert, conseiller d’Etat. Me dès 19h30.

● BOTTERENS/VILLARBENEY

Ancienne poste: rôti et salades, pont de danse, animations pour…