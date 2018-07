Dès samedi, le trafic ferroviaire sera complètement interrompu entre Fribourg et Cressier, ainsi qu’entre Fribourg et Grolley. Des bus de remplacement sont prévus, annoncent les TPF dans un communiqué. Ces dérangements sont dus à des travaux pour la modernisation de la gare de Courtepin, qui sont effectués par les TPF, et de la halte de Givisiez, qui dépendent, eux, des CFF. L’interruption du trafic ferroviaire durera jusqu’au 19 août.