La nouvelle formule donne raison aux organisateurs

AU PAYS DES ENFANTS. «C’est une magnifique édition! Le fait de condenser la manifestation sur cinq jours et de concentrer les activités à Château-d’Œx est une excellente formule», se félicitait dimanche soir Line Grandjean, au moment de boucler ce sixième festival Au pays des Enfants. La présidente en tire un bilan «très positif». Le comité d’organisation avait par ailleurs souhaité mettre l’accent sur les animations de rue et les spectacles offerts. «Un choix qui s’est avéré payant», au vu des nombreux festivaliers présents. Autre nouveauté: une tyrolienne de 240 mètres qui partait du temple et allait jusqu’au fond du terrain de football. «Plus de 1300 personnes ont fait le grand saut», communiquent les organisateurs. Placée sous le thème des fées, la chasse au trésor a attiré plus de…