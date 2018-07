La police a démantelé un réseau de trafiquants de cocaïne

Une enquête menée par le Ministère public fribourgeois a permis de démanteler un réseau de trafiquants de cocaïne d’Afrique de l’Ouest. Au total, 720 g de drogue ont été saisis et quatre personnes placées en détention préventive. En janvier dernier, la police a enquêté sur un trafiquant de cocaïne de 37 ans, domicilié dans le canton de Fribourg, indique-t-elle dans un communiqué. Les protagonistes faisaient venir la marchandise du Brésil par l’intermédiaire de «mules», via Paris. Les passeurs suisses allaient récupérer les stupéfiants dans la capitale française pour les ramener à Zurich. Le produit était ensuite écoulé auprès d’autres revendeurs actifs dans plusieurs cantons, comme Genève, Vaud, Argovie, Bâle, Lucerne et Fribourg. Les investigations ont permis d’interpeller, entre…