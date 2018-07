La révision du Plan directeur cantonal

A la suite de la consultation publique et des entrevues avec les communes, le Conseil d’Etat a apporté quelques modifications au Plan directeur cantonal.

Lors de la consultation publique et de celle restreinte, le projet de Plan directeur cantonal (PDCant) a suscité 277 prises de position. Et 43 communes ont été reçues par la délégation ad hoc du Conseil d’Etat. En septembre, le Grand Conseil prendra connaissance du rapport du Gouvernement sur ce sujet (disponible sur www.fr.ch/territoire2030) et des quelques modifications apportées.

Le Conseil d’Etat a suivi la proposition de l’Association fribourgeoise des communes de permettre la densification sans limitation dans les secteurs présentant une desserte en transports publics de niveau C – déterminé en fonction de la distance à un arrêt…