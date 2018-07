La Suède, génie aux pieds carrés

Vladimir Petkovic l’avait affirmé quelques semaines avant la Coupe du monde, il a tenu parole. «Nous allons nous inspirer de l’équipe nationale suisse de hockey sur glace...» Lui qui pensait à l’état d’esprit, à la hargne, au courage et à la réussite, n’a copié que la manière de terminer le tournoi: par une défaite mortifiante face à la Suède. Briseuse de rêves, la formation jaune et bleu aime à salir un rouge toujours plus terne, blessé à vif des coups de massue scandinaves. Intraitable, géniale et créative sur la glace, mais rugueuse et maladroite sur le gazon, ces deux Suèdes éloignées par le talent se réunissent de par leur fonction de bourreaux officiels des Helvètes. Et on en a marre. En finale du championnat du monde de hockey sur glace, notre Nati avait livré un match à l’image…