Le canton a connu la stabilité au mois de juin

Comme le mois précédent, le taux de chômage en juin dans le canton de Fribourg se monte à 2,4% de la population active: 3977 chômeurs étaient enregistrés, soit 85 de plus que l’an dernier. La stabilité se retrouve dans les districts: le taux augmente de 0,2% dans la Broye (2,3%), reste inchangé en Glâne (2,8%), Sarine (2,9%) et Veveyse (2,8%), baisse de 0,1 point en Gruyère (2,4%), dans le Lac (2,0%) et en Singine (1,4%). Le taux de demandeurs d’emploi a reculé de 0,1 point, pour s’établir à 4,4% de la population active. Il se situe à 4% au niveau national (– 0,1%).