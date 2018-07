Le danger d’incendie atteint un seuil critique

SÉCHERESSE. Le canton enregistre depuis février un déficit de précipitations. Avec les conditions météorologiques actuelles, le danger d’incendie a atteint un seuil critique, de 3 sur 5, prévient le Service des forêts et de la faune dans un communiqué. Il «recommande d’adopter un comportement prudent et d’éviter d’allumer des feux dans et à proximité des forêts. Il convient en particulier de ne pas jeter de mégots, de renoncer à allumer un feu en cas de fort vent, de n’allumer des feux qu’aux emplacements prévus à cet effet, de garder le feu sous surveillance et de l’éteindre totalement avant de quitter les lieux.» L’appel à la prudence restera valable tant que le degré de danger n’aura pas diminué d’un cran. «En fonction de l’évolution des conditions météorologiques, une interdiction de…